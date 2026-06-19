Ispica. Ammissibili a finanziamento regionale due CCR per 900.000 richiesti dall’Amministrazione Leontini

ISPICA, 19 Giugno 2026 – Grazie alla lungimiranza dell’Amministrazione Leontini, che, presentando appositi progetti e richieste di finanziamento, ha saputo sfruttare tutte le occasioni di finanziamento finalizzare a migliorare i servizi alla cittadinanza, la Città di Ispica è stata destinataria dell’attenzione assessoriale per due finanziamenti finalizzati all’adeguamento e alla realizzazione di CCR – Centri di Raccolta Comunali – concessi dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Rifiuti.

Nello specifico gli interventi inseriti nell’elenco degli ammissibili a finanziamento riguardano:

la realizzazione del centro comunale di raccolta in c.da Marina Marza – Cirica (Ispica, RG) di € 700.000,00;

l’adeguamento e potenziamento di un CCR sito in via Ghandi per €. 200.000.

Questi finanziamenti – dichiara Innocenzo Leontini – certificano l’ottimo lavoro fatto dalla mia Amministrazione e dall’Ufficio Ecologia guidato dal Geom. Salvatore Nigito, la capacità di utilizzare efficacemente i bandi di finanziamento, la visione programmatoria che coinvolge tutto il territorio e la capacità di ascolto delle esigenze dei cittadini, in questo caso, anche della fascia costiera.

Ora le istanze dichiarate ammissibili saranno trasmesse, alla Commissione di Valutazione per gli adempimenti di competenza. Vista l’importanza degli interventi e la ricaduta anche turistica che hanno sul territorio, auspico che anche questo ostacolo venga superato e si passi subito alla fase realizzativa.

Innocenzo Leontini

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