Il DDL per la creazione del Dipartimento di Veterinaria: Abbate primo firmatario

Palermo, 19 giugno 2026 – “La Sicilia non può più permettersi di rimanere indietro in un settore cruciale per la salute pubblica, la sicurezza alimentare e lo sviluppo economico. Con la presentazione del disegno di legge per l’istituzione del Dipartimento regionale di sanità veterinaria e sicurezza alimentare (DSVeSA), stiamo lavorando per dare la giusta e meritata dignità a un comparto che quasi ovunque in Italia viene ampiamente valorizzato, ma che nella nostra Isola necessitava da troppo tempo di una svolta strutturale”. Lo dichiara l’onorevole Ignazio Abbate, primo firmatario del testo depositato all’Assemblea Regionale Siciliana insieme ai colleghi Pace, Auteri, Marchetta e Messina. La proposta legislativa prevede la soppressione dell’attuale Ufficio speciale e la nascita di un vero e proprio Dipartimento all’interno dell’Assessorato regionale della salute, articolato in tre aree funzionali specifiche: sicurezza degli alimenti di origine animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, e sanità animale. “Finora in Sicilia la sanità veterinaria è stata gestita con un approccio frammentato, spesso costretto a rincorrere le emergenze anziché prevenirle per una categoria, quella dei veterinari che si è sempre contraddistinta per competenza e professionalità”, continua Abbate. “Nel resto del Paese il ruolo dei servizi veterinari e della sicurezza alimentare è centrale e strutturato. Con questo Dipartimento vogliamo allineare la Sicilia agli standard nazionali ed europei, integrando pienamente la nostra rete nell’ottica del principio One Health – salute unica per uomo, animali e ambiente”. Il DSVeSA si occuperà di un raggio d’azione vastissimo che va dal benessere animale all’eradicazione delle malattie infettive, dalla farmacosorveglianza alla sicurezza di tutta la filiera agroalimentare, inclusi i controlli sulle acque potabili e i prodotti di origine vegetale. “Vogliamo chiudere definitivamente la pagina dei provvedimenti tampone e degli interventi emergenziali privi di una visione a lungo termine”, conclude l’onorevole Abbate. “Questo disegno di legge introduce competenza, metodo, costanza e programmazione. Dare dignità a questo comparto significa tutelare la salute dei cittadini siciliani, valorizzare il lavoro dei professionisti del settore e sostenere l’intera filiera zootecnica e agroalimentare della nostra terra”.

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