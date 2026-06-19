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Attualità | Modica

Estate senza barriere. Al via a Modica il sevizio gratuito di accompagnamento per disabili promosso dalla Misericordia

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Modica, 19 giugno 2026 – Dal 1° luglio al 31 agosto la Misericordia di Modica promuove “Estate Senza Barriere- Il tuo tempo libero senza limiti. Anche in vacanza!” un servizio gratuito di accompagnamento per persone con disabilità motoria o cognitiva residenti o turisti che soggiornano nel territorio di Modica.

L’iniziativa punta a favorire l’inclusione sociale e la partecipazione alle attività estive del territorio, superando le difficoltà legate agli spostamenti.
Gli utenti potranno raggiungere in sicurezza concerti, spettacoli, eventi culturali e altre iniziative ricreative grazie ai mezzi attrezzati della Misericordia di Modica e al supporto dei volontari.
Il servizio sarà attivo tre volte a settimana: sabato, domenica e un giorno infrasettimanale.

“Estate Senza Barriere” è realizzato con il finanziamento del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, che ne ha sostenuto il valore sociale e inclusivo.

La Misericordia di Modica invita persone interessate, famiglie e operatori del settore a diffondere l’iniziativa per raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari.

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