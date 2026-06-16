Modica, l’opposizione incalza la Sindaca: “Che fine ha fatto la delibera consiliare di adesione alla Rottamazione Quinquies?

MODICA, 16 Giugno 2026 –

Il 23 febbraio scorso il Consiglio Comunale di Modica ha approvato all’unanimità la mozione per aderire alla Rottamazione Quinquies. Favorevoli tutti: maggioranza, opposizione, Radici Iblee, Siamo Modica, DC. Favorevole anche la Sindaca, che in quell’aula manifestò piena disponibilità.

“Da quel giorno sono passati tre mesi. Tre mesi di silenzio assoluto: non un atto, non una comunicazione, non una convocazione. Il 18 maggio abbiamo depositato un’interrogazione (prot. n. 24985) per sapere a che punto fossero gli adempimenti, ma è rimasta senza risposta”.

Nel frattempo, la Legge n. 88 del 22 maggio 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha stabilito all’articolo 10-quinquies che la Rottamazione Quinquies si applica ai Comuni. “Non è un’opinione o una facoltà da valutare con calma: è una legge dello Stato che il Comune di Modica, ad oggi, ha ignorato”.

La scadenza per la delibera consiliare di adesione è fissata per il 30 giugno 2026. È pur vero che la Commissione finanze del Senato ha approvato un emendamento al D.L. 63/2026 (“DL Carburanti ter”) che propone la proroga al 31 luglio, ma quell’emendamento non è ancora legge né è stato pubblicato in Gazzetta.

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