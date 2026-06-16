Elezioni Ordine dei Periti Industriali di Ragusa: Insediato il Nuovo Consiglio per il Quadriennio 2026/2030

RAGUSA, 16 Giugno 2026 – Si sono concluse le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Ragusa. A seguito delle votazioni tenutesi in seconda convocazione il 10 giugno scorso, l’organismo professionale ha definito la ripartizione delle cariche sociali per il quadriennio 2026/2030, ufficializzando la nuova composizione dei vertici istituzionali. La presidenza dell’Ordine di Ragusa è stata affidata a Donato Blanco. Ad affiancarlo nell’ufficio di presidenza e nella gestione delle attività di tesoreria e segreteria saranno Vincenzo Parrino con la carica di Vicepresidente, il modicano Simone Santaera nel ruolo di Segretario e Giuseppe Arestia in qualità di Tesoriere. Il Consiglio direttivo provinciale si completa con i consiglieri eletti Vincenzo Criscione, Letizia La Rosa e Tiziano Parisi. Il nuovo direttivo guiderà l’Ordine per i prossimi quattro anni, rappresentando la categoria e gestendo le iscrizioni all’Albo professionale sul territorio ibleo. La comunicazione ufficiale dell’esito delle urne, contrassegnata dal protocollo numero 358 e datata 16 giugno 2026, è stata formalmente trasmessa dal Presidente Blanco a tutti i ministeri competenti, agli enti locali, agli organi giudiziari della provincia e agli iscritti dell’Albo.

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