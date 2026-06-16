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Chiaramonte Gulfi, Iacono e Chinnici: “Negata l’accessibilità per i diversamente abili: fuori uso la piattaforma elevatrice all’ingresso del Comune”

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Chiaramonte Gulfi, 16 giugno 2026 – E’ il consigliere comunale Gaetano Iacono, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, con il collega Federico Chinnici del gruppo “Iacono Sindaco” a segnalare la mancata accessibilità al Comune di Chiaramonte a causa del mancato funzionamento della piattaforma elevatrice posta all’ingresso del Palazzo Comunale.

“Dopo diverse segnalazioni di alcuni concittadini abbiamo avuto modo di appurare personalmente che la piattaforma elevatrice sia fuori uso da tempo. Abbiamo segnalato all’Amministrazione con nota protocollata tale disservizio che nega l’accessibilità al Palazzo Comunale alle persone con disabilità e anche a chi ha difficoltà motorie”, dicono i consiglieri.

“Per altro proprio è stato trasferito, proprio al Palazzo Comunale, lo sportello di Iblea Acque che si trova al primo piano. Quindi con la piattaforma non funzionante diventa impossibile per diversi concittadini poter interloquire con gli uffici e con lo sportello di Iblea Acque, per non parlare dei disagi che affrontano anche i genitori con i passeggini e gli anziani”.

“Quindi è necessario sapere se l’Amministrazione si sia attivata affinché in tempi celeri venga ripristinato questo importante servizio. La sua assenza, di fatto, esclude una fetta della popolazione da importanti servizi. Per altro è davvero surreale che accanto all’elevatore vi sia la cuccia di un cane: forse perché i cittadini non posso usarla tanto vale “abbellirla”? Amiamo gli animali e ci battiamo per i loro diritti ma auspichiamo che l’Amministrazione si batta anche per i diritti delle persone con disabilità e per chi ha difficoltà di accesso”.

“Restiamo in attesa di capire le tempistiche degli interventi dell’Amministrazione su temi che, di certo, non ha colore politico trattandosi di elementari diritti che – oggi – vengono negati a Chiaramonte”, concludono.

© Riproduzione riservata

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