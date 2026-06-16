Sicurezza a Marina di Acate: al via il servizio di vigilanza privata per l’Estate 2026

ACATE, 16 Giugno 2026 – Prendersi cura di Marina di Acate significa mettere in campo strumenti e mezzi concreti per migliorare il benessere di residenti, villeggianti e turisti. Con questo obiettivo strategico viene annunciato l’avvio di un importantissimo servizio finalizzato a tutelare la sicurezza, la tranquillità e la serenità di chi fruisce della borgata marinara durante la stagione estiva.

Il piano di sicurezza scatterà ufficialmente il prossimo 11 luglio e proseguirà per l’intero fulcro della stagione balneare, concludendosi il 30 agosto. Grazie alla sinergia con un’agenzia di vigilanza privata, il territorio potrà contare su un monitoraggio costante eseguito tramite un’auto identificativa. Il pattugliamento è previsto per tutte le sere, nessuna esclusa, e si estenderà fino alle ore notturne durante i weekend, garantendo una copertura capillare proprio nel periodo di maggiore affluenza a Marina di Acate.

“L’attivazione di questa misura è il risultato di un proficuo lavoro di squadra. Un ringraziamento particolare va all’assessore alla Polizia Locale Gianni Licitra e all’Associazione Officina Civica, che si occuperà di organizzare gli eventi della stagione estiva a seguito di un pubblico avviso, per l’interesse, la sensibilità e il sostegno dimostrati verso questo importante progetto. Un sentito riconoscimento va anche alla Comandante della Polizia Locale, che ha seguito con attenzione l’intero iter burocratico permettendo alla comunità di fruire di questa opportunità aggiuntiva per la sicurezza collettiva – dice il sindaco Fidone”.

Il nuovo servizio di vigilanza privata non si sostituirà, ma andrà a supportare il lavoro delle autorità. È doveroso infatti ringraziare le Forze dell’Ordine presenti sul territorio per il grande impegno profuso quotidianamente; questo ulteriore tassello consentirà di operare con ancora maggiore sinergia nell’esclusivo interesse dei cittadini. L’obiettivo dell’amministrazione resta quello di continuare a dare a Marina di Acate una prospettiva di crescita, cercando di renderla una meta ricca di eventi e capace di contraddistinguersi per il buon vivere.

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