Scicli. Completati importanti interventi di scerbatura e manutenzione del territorio comunale

Scicli, 25 maggio 2026 – Nonostante le intense piogge che fino a pochi giorni fa hanno interessato il territorio, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mario Marino ha portato avanti, nelle ultime settimane, un importante programma di scerbatura e manutenzione straordinaria in città e nelle borgate.

Gli interventi hanno riguardato Jungi, Scicli, Donnalucata, Playa Grande, Cava d’Aliga e Sampieri, oltre alle aree adiacenti a scuole, asili e a numerose strade di competenza comunale. Un lavoro intenso e capillare che ha consentito di restituire maggiore decoro urbano, sicurezza e vivibilità al territorio, in vista dell’imminente stagione estiva e dell’arrivo di cittadini e visitatori.

“Stiamo tornando alla normalità – dichiara l’Amministrazione – grazie a un lavoro costante e concreto che punta alla cura della città e delle borgate. Continueremo a intervenire con attenzione e programmazione per garantire un territorio sempre più ordinato, accogliente e decoroso”.

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