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Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo. La Polizia di Stato dona sangue in memoria di Capaci: “Il sangue si dona, non si versa”

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Monterosso Almo, 25 maggio 2026 – La Questura di Ragusa ha aderito domenica 24 maggio alla campagna straordinaria di donazione del sangue promossa dalla Regione Siciliana con lo slogan “Il sangue si dona, non si versa”. L’iniziativa è stata organizzata in concomitanza con l’anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone e gli agenti della sua scorta.
In occasione della giornata, personale della Questura di Ragusa ha effettuato una donazione di sangue presso la sede AVIS di Monterosso Almo. (Vedi foto)L’adesione rientra in un più ampio percorso di sensibilizzazione volto a ricordare l’estremo sacrificio dei colleghi caduti nello svolgimento del servizio e a promuovere la cultura della solidarietà e della legalità.

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