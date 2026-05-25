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Al modicano Orazio Ruscica il XXXI Premio Internazionale “Livatino – Saetta – Costa”

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PERUGIA, 25 Maggio 2026 – Il segretario nazionale dello Snadir, Orazio Ruscica, modicano, è stato insignito del Premio Internazionale Livatino –  Saetta – Costa per l’anno 2026, prestigioso riconoscimento conferito a personalità distintesi per l’impegno nella promozione della legalità, della giustizia e dei valori civili e sociali.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Perugia, presso la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, alla presenza di autorevoli esponenti del mondo culturale, giudiziario, giornalistico e sociale.

Il premio è stato assegnato a Ruscica per il costante impegno nel sociale e per l’attività svolta alla guida dello Snadir, sindacato impegnato nella tutela della dignità professionale dei docenti di religione e nella promozione di una scuola fondata sui valori della persona, della responsabilità e del bene comune.

Nel suo intervento di ringraziamento, Ruscica ha sottolineato il valore collettivo del riconoscimento, dichiarando: “Condivido questo riconoscimento con tutte le colleghe e i colleghi dello Snadir, con gli insegnanti di religione e con tutti coloro che, ogni giorno, con impegno e dedizione, contribuiscono alla crescita della scuola. Il ricordo delle vittime della mafia e di chi ha donato la propria vita per la giustizia rimane per noi un richiamo costante all’impegno, alla coerenza e alla responsabilità.”

Nel corso del suo discorso, il segretario nazionale ha, inoltre, ribadito il ruolo della scuola e dell’azione sindacale come strumenti di crescita civile e sociale, ricordando l’impegno dello Snadir per una scuola “capace di formare persone libere” e per il pieno riconoscimento professionale degli insegnanti di religione.

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