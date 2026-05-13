A Ragusa Ibla il primo Graduation Day di Mediazione linguistica: “Creare ponti nel mondo globale”

Ragusa, 13 maggio 2026 – Oggi presso l’Auditorium San Vincenzo Ferreri a Ragusa Ibla, si è svolto il primo Graduation Day del Corso Triennale di Laurea in Mediazione linguistica e interculturale dell’Università di Catania – sede di Ragusa. A consegnare le pergamene alle neo-laureate e ai neo-laureati i proff. Fabrizio Impellizzeri, Presidente della Struttura Didattica Speciale, Valeria Di Clemente, Presidente del Corso di Laurea in Mediazione, Sabina Fontana, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Linguistiche e Santo Burgio, Delegato del Rettore ai rapporti con il territorio ragusano. Invitati speciali il Sindaco di Ragusa, avv. Giuseppe Cassì, e il Presidente del Consorzio Universitario Ibleo, avv. Domenico Arezzo.

Nel suo indirizzo di saluto, il presidente Impellizzeri ha sottolineato come “nell’era della globalizzazione, e in particolar modo in quest’inizio secolo così fragile e in balìa delle prepotenze politiche, si assiste sempre più ad una concreta e velocissima trasformazione del mondo che vede maggiormente impegnati in prima linea i mediatori linguistici e interculturali, i quali possono contribuire seriamente a creare ponti per un dialogo sempre più costruttivo e concreto nella mediazione sociale, interculturale ed economica”.

Di seguito, il Presidente ha letto un messaggio della prof.ssa Stefania Rimini, Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche, nel quale, dopo avere ricordato che “l’università è prima di tutto palestra di vita”, la prof.ssa Rimini ha esortato i neo-laureati a “conservare le energie dei vostri sforzi e a continuare a credere nel valore della conoscenza e della mediazione”.

Ai saluti delle due Presidenti di Corso di Laurea, sono infine seguiti gli interventi del Sindaco Cassì e dell’avv. Arezzo, entrambi convergenti sulla necessità di continuare a guardare alla presenza dell’Università di Catania a Ragusa – oramai giunta al suo ventiseiesimo anno – come un valore aggiunto fondamentale per il presente e soprattutto per il futuro del territorio ragusano.

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