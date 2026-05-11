Il nuovo ponte fiume Ippari realizzato con fondi provinciali

Vittoria, 11 maggio 2026 – Importanti novità per quanto riguarda la realizzazione del nuovo Ponte sul Fiume Ippari. In attesa della riassegnazione dei fondi regionali, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa coprirà per intero le spese di completamento dell’infrastruttura integrando il progetto generale di riqualificazione di via della Fratellanza.

I fondi necessari verranno prelevati dall’avanzo di gestione 2025. Parliamo di circa 200 mila euro che si aggiungono ai 500 mila euro del bilancio provinciale già vincolati all’intervento sull’area di grande interesse ambientale.

L’ufficio tecnico provinciale completerà il progetto e tra circa un mese potrà partire l’iter di gara. “L’obiettivo è quello di azzerare gli anni di ritardo e restituire alla comunità un’opera fondamentale per la viabilità dei residenti, dei villeggianti e dei turisti che speriamo sempre più numerosi fruiranno del litorale come del Parco archeologico di Camarina”, dichiara la Presidente Maria Rita Schembari.

Il provvedimento è stato comunicato ufficialmente al Comune di Vittoria nel corso di un incontro richiesto dal Vicesindaco Giuseppe Fiorellini.

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