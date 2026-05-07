Sicilia. Minardo: “Forza Italia guiderà la Regione anche nel 2027”

Palermo, 7 maggio 2026 – “Nel 2027 si tornerà al voto, ma manca ancora tempo e oggi sarebbe un errore distrarsi dalle priorità reali dei siciliani. Adesso conta governare bene e consolidare i risultati raggiunti. Sapremo farlo con serietà e responsabilità e sono convinto che i siciliani confermeranno la loro fiducia: la Sicilia continuerà a essere guidata da Forza Italia” lo afferma, in un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano La Sicilia, il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo.

“Abbiamo una squadra da Serie A: sui territori, all’Ars, a Roma e a Bruxelles – aggiunge Minardo – e c’è un gruppo di giovani straordinario che deve essere valorizzato”.

Il commissario regionale rivendica anche il lavoro del governo regionale: “Il presidente Renato Schifani e il suo governo stanno lavorando bene e lo dimostrano tutti gli indicatori economici”.

Sulle presunte divisioni interne agli azzurri siciliani, Minardo chiarisce: “Francamente questa narrazione non mi convince. Io parlo con tutti e c’è ampia condivisione sul percorso da fare. Certo, in un grande partito come il nostro è normale che ci siano punti di vista differenti, ma devono essere sempre improntati alla massima franchezza e trasparenza, con l’obiettivo di raggiungere rapidamente una giusta sintesi”.