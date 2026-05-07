Caltanissetta, 620 grammi di hashish nascosti in casa: ventenne arrestato dalla Polizia

Caltanissetta, 07 Maggio 2026 – La Polizia di Stato a Caltanissetta ha tratto in arresto un ventenne nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Martedì sera l’equipaggio di una volante, nel corso dei servizi di controllo del territorio, ha intercettato il giovane, noto agli agenti della Polizia di Stato per i suoi precedenti di polizia inerenti alla violazione della normativa sugli stupefacenti, in una via del centro storico cittadino. Il ventenne, alla vista della volante, ha allungato vistosamente il passo in direzione della sua abitazione nel tentativo di eludere il controllo, ma è stato raggiunto dai poliziotti. A seguito della perquisizione personale gli agenti all’interno del borsello del ventenne hanno rinvenuto e sequestrato cinque involucri di hashish. L’atto di polizia giudiziaria è stato esteso all’abitazione e all’interno della camera da letto gli agenti hanno sequestrato sei panetti e altri undici involucri di hashish, per un peso complessivo di 620 grammi, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. L’arrestato è stato condotto in Questura e, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica, condotto in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il Gip ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La responsabilità dell’arrestato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo a seguito di sentenza definitiva.

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