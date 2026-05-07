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Modica | Sport

Orazio Giannì premiato in Svizzera, il boxeur del CFT Modica eletto miglior atleta al “Ceinture Du Leman 2026”

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Modica, 07 maggio 2026 – Dopo i tre ori conquistati da Pietro Guccione, Orazio Giannì, e Mattia Guccione al “Ceinture Du Leman 2026”, per il Calabrese Fighiting Team Modica dalla Svizzera è arrivato un altro importante riconoscimento.
Al torneo internazionale in terra elvetica, Orazio Giannì è stato eletto miglior atleta élite della kermesse su oltre 100 pugili partecipanti.
Un riconoscimento importante che arriva in un momento delicato della carriera dell’atleta di Valeria Calabrese.
“In Svizzera – spiega Valeria Calabrese – Orazio ha portato sul ring un pugilato di altissimo livello. Tutti gli addetti ai lavori sono rimasti impressionati dalle sue capacità e di come sia riuscito a mettere sistematicamente in difficoltà i suoi avversari. Io – conclude Valeria Calabrese – non posso che essere soddisfatta e entusiasta di questo riconoscimento in cui tra gli altri erano in competizione tantissimi pugili di casa di ottimo livello”.
Felice del premio ricevuto anche Orazio Giannì che tornato ai suoi livelli.
“Sono contento del lavoro che ho fatto perchè – dichiara il pugile del CFT Modica – ci ho creduto molto e ho faticato tanto per poter dimostrare di essere all’altezza di scenari più importanti. Vincere il Centuire Du Leman 2026 – conclude – era già stata una fortissima emozione, ma essere giudicato il migliore mi fa venire voglia di allenarmi ancora di più per continuare a migliorarmi”.

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