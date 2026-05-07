Monterosso Almo. Incontro sul diritto alla salute. L’8 maggio focus sull’Art.32 con ARCI e Comitato Art.32 Ragusa

Monterosso Almo, 07 maggio 2026 – “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Parte da qui, dall’Art. 32 della Costituzione, l’incontro informativo in programma domani, venerdì 8 maggio, con inizio alle ore 18.30 al Centro Giovanile di Monterosso Almo. Un’iniziativa per discutere di diritto alla salute, liste d’attesa e tenuta del sistema sanitario pubblico in Sicilia. L’evento è organizzato da ARCI Monterosso – Nuova Associazione e dal Comitato Articolo 32 di Ragusa, nell’ambito della campagna “Insieme per la Costituzione. Ambiente Diritti Lavoro Salute Pace. Difendiamo la Costituzione che va attuata e non stravolta”. La coordinazione dei lavori è a cura dell’ARCI. Interverrà Saro Gugliotta, presidente del Comitato Art. 32 di Ragusa.

Il manifesto dell’iniziativa punta il dito contro le criticità del sistema sanitario, in particolare nel Mezzogiorno. Secondo gli organizzatori, l’approvazione delle norme sull’“Autonomia Differenziata” penalizza la Sicilia, dove gran parte dell’utenza è composta da anziani, soggetti fragili e disabili. Persone che spesso rinunciano alle cure perché non possono permettersi le strutture private a causa del basso reddito. Altro nodo critico sono le liste d’attesa. “L’ASP ha l’obbligo di effettuare le visite entro i giorni prescritti nelle ricette, come primo accesso, entro 10 giorni, e invece liste d’attesa infinite e ospedali al collasso”, si legge nel documento. Per i promotori non si tratta solo di una crisi sanitaria, ma di “una violazione della nostra democrazia.

L’Art. 32 definisce la salute diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, garantendo cure gratuite agli indigenti. L’incontro dell’8 maggio vuole ribadire che questo diritto “viene calpestato ogni giorno” e aprire un confronto con la cittadinanza sulle risposte da dare a livello locale e nazionale.

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