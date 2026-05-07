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Politica regionale

Caro carburanti, via libera all’unanimità in I Commissione. Abbate: “Raddoppiati i fondi per l’agricoltura, ossigeno per le imprese”

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Palermo, 07 maggio 2026 – Importante passo avanti in Sicilia nel contrasto ai rincari energetici che colpiscono i settori produttivi dell’Isola. La I Commissione Affari Istituzionali, presieduta dall’On. Ignazio Abbate, ha approvato all’unanimità – alla presenza dell’Assessore all’Economia Alessandro Dagnino – il provvedimento volto ad abbattere i costi del caro carburante, con un focus decisivo sul comparto agricolo. Grazie a un lavoro di sintesi in Commissione, il testo originale è stato emendato per rispondere meglio alle esigenze del mondo rurale. La dotazione finanziaria destinata specificamente all’agricoltura è stata infatti raddoppiata, passando da 5 a 10 milioni di euro. “Abbiamo ottenuto un risultato fondamentale per il territorio – dichiara il Presidente della I Commissione – grazie al contributo che sarà erogato sulla base del consumo effettivo di gasolio agricolo certificato UMA, calcolato per ogni litro prelevato a partire dal 1° marzo. Una misura che riguarderà non solo le aziende agricole, ma anche i contoterzisti a prevalenza attività agricola, garantendo un rimborso consistente a fronte degli aumenti subiti”.Il provvedimento complessivo prevede una distribuzione strategica delle risorse per sostenere le diverse filiere produttive: 15 milioni di euro destinati al settore dell’autotrasporto; 10 milioni di euro per il comparto agricolo (rispetto ai 5 inizialmente previsti); 5 milioni di euro per il settore della pesca. “Desidero ringraziare il Presidente della Regione Renato Schifani, l’Assessore Dagnino e l’Assessore Sammartino – prosegue Abbate – per aver prontamente recepito la nostra richiesta di integrazione dei fondi. Questo raddoppio delle risorse permetterà alle aziende di affrontare con maggiore serenità i costi di produzione in una fase economica complessa». Dopo l’unanimità incassata in I Commissione, il provvedimento sarà trasmesso alla Commissione Bilancio per un parere tecnico veloce, con l’obiettivo di approdare in Aula per l’approvazione definitiva già nel pomeriggio di martedì”.

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