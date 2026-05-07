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Comiso | Sindacale

Comiso. Dipendenti part-time ottengono integrazione oraria sino a 34 ore settimanali

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Comiso, 07 maggio 2026 – La sala Giunta del palazzo comunale ha ospitato lo scorso 30 aprile, alla presenza dei segretari provinciali di Csil e Cgil e delle Rsu, un’assemblea dei lavoratori molto partecipata.
Con i lavoratori sono state discusse le novità relative al nuovo Ccnl. I dipendenti hanno acquisito le giuste informazioni sugli strumenti sindacali garantiti dal contratto riguardo ad alcuni istituti: tra quelli più attesi, la possibilità di ulteriori progressioni orizzontali, smart working, settimana corta.
Al centro dell’attenzione, soprattutto, la conclusione di un percorso trentennale legato al part-time involontario che coinvolge più dell’80% dei dipendenti dell’ente. È stata stabilita una tabella di marcia con la quale dal 1° settembre, come da protocollo firmato dalla parte sindacale e dall’amministrazione, la platea dei lavoratori part-time potrà fruire delle 34 ore settimanali strutturali, finanziati con fondi comunali. “Ovviamente – chiariscono i sindacati – tutto ciò non rappresenterà il nostro unico traguardo, attesa la prospettiva molto realistica dell’annunciato finanziamento della Regione in occasione degli impegni assunti con la Finanziaria 2026 che permetterebbe di incrementare ulteriormente le ore per arrivare a 36 e quindi porre la parola fine alla vicenda part-time involontario al Comune di Comiso”.
I segretari Sandra Farruggio (Cisl Fp) e Nunzio Fernandez (Fp Cgil) in conclusione hanno dichiarato che è stata riscontrata apertura e disponibilità da parte dell’Amministrazione comunale sin dai primi incontri. L’assessore al Personale Dante Di Trapani, presente all’assemblea, ha confermato l’impegno già assunto e sottoscritto nel protocollo firmato lo scorso 13 febbraio.

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