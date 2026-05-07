Ispica 2026: Oggi il confronto tra i candidati Sindaco su RTM

Si accende il dibattito elettorale in vista delle amministrative del prossimo 25 e 26 luglio. Questo pomeriggio, dalle 17,30, gli studi di RTM ospiteranno l’atteso confronto tra i protagonisti della corsa alla carica di primo cittadino di Ispica.

i cinque aspiranti sindaci si sfideranno in un dibattito serrato per illustrare programmi, visioni e soluzioni per il futuro della città. Sarà un’occasione cruciale per gli elettori ispicessi per valutare le proposte dei candidati e comprendere le diverse sfumature delle coalizioni in campo.

Il compito di moderare l’incontro e incalzare i candidati con i temi caldi del territorio — dall’economia al turismo, dai servizi ai cittadini allo sviluppo urbano — sarà affidato al giornalista Saro Cannizzaro.

Come Seguire la Diretta

Sarà possibile seguire l’intero confronto attraverso diversi canali:

• In Radio: Sulle frequenze di RTM.

• Online: In streaming audio e video sul sito ufficiale RTMONAIR.it.

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