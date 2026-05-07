  • 7 Maggio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 7 Maggio 2026 -
Ispica | News in primo piano

Ispica 2026: Oggi il confronto tra i candidati Sindaco su RTM

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Si accende il dibattito elettorale in vista delle amministrative del prossimo 25 e 26 luglio. Questo pomeriggio, dalle 17,30, gli studi di RTM ospiteranno l’atteso confronto tra i protagonisti della corsa alla carica di primo cittadino di Ispica.
i cinque aspiranti sindaci si sfideranno in un dibattito serrato per illustrare programmi, visioni e soluzioni per il futuro della città. Sarà un’occasione cruciale per gli elettori ispicessi per valutare le proposte dei candidati e comprendere le diverse sfumature delle coalizioni in campo.
Il compito di moderare l’incontro e incalzare i candidati con i temi caldi del territorio — dall’economia al turismo, dai servizi ai cittadini allo sviluppo urbano — sarà affidato al giornalista Saro Cannizzaro.
Come Seguire la Diretta
Sarà possibile seguire l’intero confronto attraverso diversi canali:
• In Radio: Sulle frequenze di RTM.
• Online: In streaming audio e video sul sito ufficiale RTMONAIR.it.

© Riproduzione riservata
599119

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube