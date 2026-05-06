Narcotraffico a Vittoria: arrestato 55enne dopo condanna definitiva. Deve scontare 12 anni

VITTORIA, 06 Maggio 2026 – Si chiude definitivamente il cerchio giudiziario intorno a un cittadino di origini marocchine di 55 anni, residente nella città ipparina. I Carabinieri della Stazione di Vittoria hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania.

L’uomo è stato riconosciuto colpevole, con sentenza passata in giudicato, per reati gravi commessi a Vittoria tra il luglio e il novembre del 2008. In quel periodo, le indagini avevano accertato la sua responsabilità in merito ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e concorso in detenzione ai fini di spaccio.

Il provvedimento notificato dai militari lunedì mattina segna l’inizio della detenzione definitiva per il 55enne. La pena complessiva da espiare è di 12 anni di reclusione.

Oltre alla privazione della libertà personale, la Corte ha disposto sanzioni accessorie pesantissime: l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale per tutta la durata della carcerazione.

Dopo le consuete procedure di identificazione e la notifica formale degli atti presso la caserma locale, i Carabinieri hanno provveduto al trasferimento dell’uomo. Il condannato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’espiazione della lunga pena detentiva.

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