Pelligra: “A Vittoria manca sempre di più la stabilità amministrativa. Gli ultimi episodi lo testimoniano”

Vittoria, 06 maggio 2026 – Il consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra, interviene con fermezza sulla situazione amministrativa del Comune di Vittoria, denunciando la mancanza di continuità e di efficienza che si riflette ormai in ogni settore della città. «I continui cambi di delega nelle dirigenze e le sostituzioni dei segretari generali che si sono susseguiti in questi cinque anni – afferma Pelligra – sono la prova evidente di come questa amministrazione non sia riuscita a garantire una reale stabilità amministrativa. È sotto gli occhi di tutti: la città versa in condizioni di evidente disordine e inefficienza. L’ultimo cambio riguarda la dottoressa Di Modica dal Personale alla Polizia locale e alla Protezione civile».

Il consigliere cita come esempio emblematico di questo ragionamento la mancata riparazione di una perdita idrica segnalata da mesi in via Palestro, tra i civici 536 e 538, documentata da una comunicazione ufficiale inviata al Comune e rimasta senza esito. «Da oltre sei mesi – sottolinea Pelligra – si attendono interventi che non arrivano, nonostante le segnalazioni e i rischi per la sicurezza dei cittadini. È inaccettabile che un’amministrazione non riesca a gestire neppure le manutenzioni ordinarie». Pelligra ricorda come negli ultimi anni si siano alternati dirigenti all’Urbanistica, alle Manutenzioni e alla Polizia municipale, senza mai raggiungere una continuità operativa. «Ogni cambio di vertice – aggiunge – ha significato ripartenze, rallentamenti e disorientamento negli uffici. La città ha bisogno di stabilità, di programmazione e di risposte concrete, non di continue riorganizzazioni che paralizzano l’attività amministrativa». Il consigliere conclude con un appello alla responsabilità: «Vittoria merita un’amministrazione capace di garantire efficienza e presenza sul territorio. Non si può continuare a gestire la città in modo improvvisato, mentre i problemi si accumulano e i cittadini perdono fiducia nelle istituzioni».

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