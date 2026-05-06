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Il poeta modicano Puma tra i 15 finalisti della quinta edizione del Premio Letterario “L’Alloro di Dante”

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RAVENNA, 06 Maggio 2026 – Il poeta Giuseppe Pippo Puma con la poesia “Francesco” è tra i 15 finalisti della quinta edizione del Premio Letterario “L’Alloro di Dante” Concorso Nazionale-Internazionale di Poesia indetto dal movimento letterario Rinascimento Poetico e dal Centro Dantesco di Ravenna

Il Tema del premio era ispirato alla figura di San Francesco, Patrono d’Italia, in occasione degli 800 anni della sua morte.

Tutti i finalisti saranno incoronati con l’Alloro di Dante di Rinascimento Poetico e del Centro Dantesco di Ravenna nella Cerimonia di premiazione che si svolgerà in presenza presso la Basilica di San Francesco, adiacente alla tomba di Dante Alighieri, il giorno 16 maggio 2026 dalle ore 14,00.

L’Alloro di Dante ha premiato negli anni personalità internazionali del mondo della poesia, quali il Premio Nobel Jon Fosse, il Cardinale Josè Tolentino de Mendonça e numerosi poeti da molti paesi del mondo.

Pippo Puma, oltre ad essere tra i finalisti, con la stessa poesia è tra di otto poeti che riceveranno nella medesima Cerimonia di Premiazione la “Menzione”  con Segnalazione Personalizzata.

© Riproduzione riservata
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