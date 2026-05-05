Scerbatura zone rurali di Ragusa. Battaglia esalta la collaborazione tra aziende agricole e Amministrazione

Ragusa, 05 maggio 2026 – Il consigliere comunale Salvatore Battaglia esprime soddisfazione per l’avvio, in questi giorni, delle attività di scerbatura nelle contrade rurali del territorio comunale, svolte direttamente dagli allevatori e dalle aziende agricole più in generale nell’ambito di una collaborazione istituzionale con il Comune di Ragusa. Un modello operativo già sperimentato negli anni scorsi dall’amministrazione comunale e oggi nuovamente attivato per garantire maggiore sicurezza, decoro e prevenzione del rischio incendi nelle aree agricole.

«Si tratta di un percorso concreto e utile – afferma Battaglia – che nasce dall’ascolto del territorio e dalla volontà di valorizzare il ruolo degli allevatori, veri presidi delle nostre campagne. La loro disponibilità a intervenire nelle zone rurali, con un’azione capillare e tempestiva, rappresenta un contributo prezioso per tutta la comunità».

Il consigliere sottolinea come l’intesa tra Comune e allevatori consenta di intervenire in modo rapido su tratti stradali e aree periferiche spesso difficili da raggiungere con i soli mezzi comunali, garantendo una manutenzione più efficace e continua. «È un modello di collaborazione che funziona – aggiunge – perché unisce competenze, conoscenza del territorio e senso civico».

Battaglia rivolge inoltre un ringraziamento all’assessore al Verde pubblico, Giovanni Iacono, per avere saputo attivare e coordinare questo percorso operativo. «L’assessore Iacono – dichiara – ha dimostrato attenzione e sensibilità verso le esigenze delle contrade, traducendo in azioni concrete le indicazioni che avevo portato all’amministrazione. Il risultato è un intervento utile, condiviso e immediatamente percepibile dai residenti».

Il consigliere conclude ribadendo l’importanza di continuare su questa strada: «Ragusa è un territorio a forte vocazione agricola. Valorizzare la collaborazione con chi vive e lavora ogni giorno nelle nostre campagne significa rafforzare la sicurezza, la cura del paesaggio e il rapporto tra istituzioni e comunità rurali. È un impegno che dobbiamo portare avanti con continuità e convinzione».

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