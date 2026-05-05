Marina di Ragusa. Rubato defibrillatore, la denuncia del Consigliere Bennardo

Ragusa, 05 maggio 2026 – Il consigliere comunale Federico Bennardo interviene in merito al probabile furto del defibrillatore installato nell’area fitness situata alla fine del lungomare Andrea Doria, a Marina di Ragusa.

Da alcune settimane, infatti, Bennardo riceve segnalazioni da parte dei cittadini sulla sua assenza e, dopo le verifiche effettuate, la situazione appare purtroppo chiara.

«Dopo diversi riscontri volti a sincerarsi se qualcuno lo avesse utilizzato e non riposto – afferma Bennardo – dobbiamo constatare che il defibrillatore con ogni probabilità è stato rubato. Per questo motivo ho provveduto a presentare una denuncia alla Polizia locale. È un gesto grave, che priva la comunità di uno strumento salvavita fondamentale». Il consigliere ricorda come l’installazione del dispositivo fosse nata nel 2023 grazie alla collaborazione con la Farmacia Schembari, che aveva intercettato l’esigenza di dotare l’area fitness di un presidio immediatamente accessibile a residenti, sportivi e turisti. «In Italia – sottolinea Bennardo – si registrano ogni anno decine di migliaia di arresti cardiaci, circa uno ogni mille abitanti. In un territorio esteso come Marina di Ragusa, avere un defibrillatore a portata di mano può fare la differenza tra la vita e la morte».

Il consigliere esprime amarezza per l’accaduto: «Non ho molte parole per commentare un gesto del genere, se venisse confermato. Rubare un defibrillatore significa sottrarre alla collettività un presidio essenziale, donato peraltro con spirito di servizio. Mi auguro che nulla accada e che nessuno debba pagare il prezzo di questa azione irresponsabile». Bennardo conclude annunciando che seguirà da vicino l’evolversi della vicenda e che si attiverà affinché l’area possa tornare quanto prima a essere dotata di un dispositivo salvavita, «perché la sicurezza delle persone viene prima di tutto».

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