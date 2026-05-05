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Politica | Ragusa

Concessioni temporanee litorale ragusano. Approvato emendamento presentato da Firrincieli(M5S)

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Ragusa, 05 maggio 2026 – Il consigliere comunale Sergio Firrincieli esprime soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, nella seduta di ieri sera, dell’emendamento da lui presentato, poi condiviso dal collega Rocco Bitetti che lo ha sottoscritto in maniera concorde, al regolamento che disciplina le concessioni temporanee sulle spiagge, in vigore fino all’approvazione definitiva del Pudm. Un intervento che introduce correttivi ritenuti necessari per garantire maggiore ordine, accessibilità e tutela dell’arenile e che ha trovato la condivisione della maggioranza dell’aula.

L’emendamento approvato riduce innanzitutto la superficie massima concedibile, che non potrà superare i quattrocento metri quadrati, rispetto ai cinquecento previsti in precedenza. Una scelta che mira a evitare occupazioni eccessive e a preservare la fruibilità degli spazi pubblici. Il concessionario dovrà inoltre garantire la piena accessibilità dell’area, realizzando una passerella in legno larga un metro per tutta la lunghezza della concessione, con un’ulteriore passerella trasversale, sempre di un metro, per assicurare il passaggio delle persone con disabilità e la fruizione dell’arenile.

Il rilascio della concessione è subordinato alla titolarità di un’attività di somministrazione o accoglienza già operante nelle vicinanze. Il concessionario dovrà garantire l’accesso ai servizi igienici attraverso la propria struttura; qualora non disponga di locali adiacenti, dovrà presentare una convenzione con un’attività limitrofa. La mancata presentazione della convenzione comporta la decadenza della richiesta. È inoltre previsto il divieto assoluto di installare bagni chimici. Qualora nell’area concessa siano presenti docce pubbliche, il concessionario dovrà garantirne la piena fruibilità senza alcuna limitazione.

Firrincieli sottolinea come queste modifiche rappresentino un passo avanti verso una gestione più equilibrata e rispettosa del litorale, soprattutto in una fase transitoria in cui il Pudm non è ancora stato approvato. L’obiettivo è assicurare regole chiare, trasparenti e orientate alla tutela dell’interesse pubblico, garantendo al tempo stesso servizi adeguati e accessibilità per tutti. Il consigliere ringrazia i colleghi che hanno sostenuto l’emendamento e ribadisce l’impegno a vigilare affinché le concessioni rispettino pienamente le condizioni stabilite.

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