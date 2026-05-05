Centro storico, sicurezza e decoro al centro del primo tavolo tecnico: ronde nel weekend e nuovi interventi in arrivo

Modica, 05 maggio 2026 Si è concluso il primo incontro operativo del tavolo tecnico dedicato al centro storico, svoltosi nella giornata di ieri alla presenza dei componenti, di alcuni consiglieri comunali e dei vertici dell’amministrazione cittadina: il Sindaco Maria Monisteri, l’Assessore competente Piero Armenia e la Presidente del Consiglio Comunale Mariacristina Minardo. Nel corso della riunione sono stati affrontati i principali punti all’ordine del giorno, con particolare attenzione al tema della sicurezza. Tra le esigenze emerse, la proposta di attivare ronde nei fine settimana, rafforzare il presidio stabile delle forze dell’ordine e garantire il rispetto degli orari dei locali, così come stabilito dall’ordinanza vigente. Segnalata inoltre la necessità di dismettere i defibrillatori non funzionanti. Ampio spazio è stato dedicato anche al decoro urbano. In quest’ottica, è stata avanzata l’ipotesi di coinvolgere gli studenti, in particolare quelli del liceo artistico, in progetti di riqualificazione delle pareti deturpate da murales, con l’obiettivo di sostituirli con opere più decorose e integrate nel contesto cittadino. Tra le altre proposte discusse figurano interventi di urbanistica tattica, l’introduzione di limiti di velocità e una sperimentazione nella calendarizzazione delle zone a traffico limitato. Il prossimo incontro del tavolo tecnico è stato fissato per lunedì 11 alle ore 18:30. All’ordine del giorno, il tema delle strisce blu e un primo confronto sul nuovo piano industriale, con particolare attenzione alle criticità e all’analisi del sistema di raccolta dei rifiuti. Soddisfazione è stata espressa dalla Presidente del Consiglio Comunale Mariacristina Minardo, che ha sottolineato il valore dell’incontro: “Le diverse esigenze emerse, alcune delle quali di immediata e relativamente semplice risoluzione, confermano l’importanza di un percorso strutturato di ascolto e intervento, quale si presenta il tavolo tecnico. Parallelamente, il tavolo ha posto le basi per una visione più ampia, individuando obiettivi di medio e lungo termine volti alla valorizzazione, alla vivibilità e alla tutela del centro storico”. “La riunione di ieri – hanno aggiunto la Presidente del Consiglio comunale e l’Assessore Armenia – è fondamentale perché, se da un lato consente di intervenire tempestivamente sulle criticità più urgenti, dall’altro avvia un lavoro organico e condiviso in una prospettiva futura”.

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