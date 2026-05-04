Pozzallo. Più di 5 mila persone in piazza per la sfilata delle automobili americane

POZZALLO, 04 Maggio 2026 – Domenica scorsa, Piazza delle Rimembranze a Pozzallo si è trasformata in un palcoscenico d’eccezione, accogliendo una folla entusiasta per un evento che ha saputo unire generazioni diverse sotto il segno del mito. Tra il rombo dei motori e lo scintillio delle cromature, i presenti hanno potuto vivere un vero e proprio viaggio nel tempo, sospesi tra l’eleganza del passato e la potenza della meccanica d’autore. Più di 5 mila persone hanno invaso la piazza centrale del paese marittimo, molti “armati” di cellulare al fine di catturare immagini ed emozioni che hanno reso la giornata entusiasmante. Dalle ore 9 del mattino fino a tarda mattinata. Molti i bambini presenti, accompagnati dai genitori, molti dei quali si sono portati via il ricordo di uno scatto fotografico che, ne siamo sicuri, sarà piacevole rivedere fra qualche anno.

Il raduno ha visto protagoniste icone intramontabili del sogno americano: dai modelli storici alle linee più muscolose di casa Chevrolet, Pontiac e Cadillac. Tra i giganti della strada, a rubare la scena è stata senza dubbio la maestosa Escalade, con il suo iconico motore 6.6, simbolo di forza e prestigio. Ma la vera sorpresa, capace di far battere il cuore a grandi e piccini, è stata la presenza di KITT, la mitica auto parlante: un’apparizione che ha acceso i ricordi dei più nostalgici e incantato i bambini, confermando quanto il fascino della tecnologia anni ’80 sia ancora vivo.

L’evento, curato nei minimi dettagli, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, non è stato solo una sfilata di metallo e vernice, ma un momento di condivisione e autentica passione motoristica. “Un sentito ringraziamento va a Salvatore Coppa, Raffaele Auteri e Jasmond Caruana – è scritto in una nota ufficiale che giunge da palazzo La Pira – i quali, insieme a un caloroso gruppo di amici e appassionati arrivati da Malta, hanno reso possibile questa splendida manifestazione”.

Coppa, proprietario della Kitt che evocava le gesta eroiche del telefilm “Supercar”, ha manifestato l’intenzione di replicare l’iniziativa, sempre in collaborazione con l’Ente comunale, nel corso della prossima estate.

nella foto, Coppa (a sinistra) e il maltese Caruana.

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