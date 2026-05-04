S.P. 60 Ragusa-Santa Croce Camerina. Al via i lavori di ammodernamento, cambia la viabilità

Ragusa, 04 maggio 2026 – Partono i lavori di ammodernamento della S.P.60 “Ragusa – Malavita – Santa Croce Camerina”, nel tratto tra il km 13+100 e il km 15+500. Per tutta la durata del cantiere sarà istituito il senso unico in direzione Ragusa–Santa Croce Camerina, con chiusura della corsia opposta e deviazioni su percorsi alternativi per auto e mezzi pesanti. Questa restrizione entrerà formalmente in vigore dall’11 maggio.

Il progetto rientra nel primo lotto di un più ampio piano di riqualificazione della S.P.60, finanziato con fondi nazionali e già completamente coperto dal Libero Consorzio. L’intervento prevede l’allargamento della sede stradale per migliorare la scorrevolezza e la sicurezza della circolazione, la riorganizzazione dell’incrocio di Magazzè con la realizzazione di una nuova rotatoria, e la costruzione di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche per ridurre i frequenti allagamenti e mitigare il rischio idrogeologico dell’area. Le aree necessarie sono già state acquisite tramite procedure di esproprio concluse, consentendo l’apertura immediata del cantiere. La durata stimata dei lavori è di circa due anni.

“Si tratta di un intervento strategico per il nostro territorio perché aumenta in modo significativo la sicurezza su un’arteria molto trafficata e migliora l’accessibilità verso un’area a forte vocazione turistica. Rendere le strade più moderne e sicure significa anche valorizzare il territorio e favorire una fruizione più agevole per cittadini e visitatori”, dichiara la presidente Maria Rita Schembari.

“Ringrazio la presidente Maria Rita Schembari per l’attenzione verso un’arteria importante per il territorio. Nel duplice ruolo di consigliere provinciale con delega ai Lavori Pubblici e di sindaco di Santa Croce sono lieto di vedere il concretizzarsi di un investimento complessivo di circa 4,8 milioni del Libero Consorzio per un collegamento di fondamentale importanza. Sono interventi attesi da tanto tempo e che partiranno a stretto giro: alla loro conclusione i cittadini potranno fruire di una strada provinciale sicura con miglioramenti stradali che conferiranno una ancora maggiore fluidità al traffico veicolare. Sarà un deciso passo in avanti per Santa Croce Camerina e per lo sviluppo economico e turistico. Un ringraziamento per l’impegno profuso va all’ufficio Lavori Pubblici del Libero Consorzio”, dichiara Peppe Dimartino.

Salva