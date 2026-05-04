Le Alpi incontrano il Barocco: la Mela Pinova e il Cioccolato di Modica in un “matrimonio” di gusto

MODICA, 04 Maggio 2026 – Dalle vette alpine al cuore del Barocco siciliano: Mela Val Venosta sceglie il Cioccolato di Modica IGP per la nuova tappa di Applepairing. Un incontro tra croccantezza e granulosità nel segno del benessere. È un legame fatto di eccellenza, rispetto per la materia prima e una costante ricerca del benessere che oggi trova la sua massima espressione in Applepairing. L’innovativo progetto firmato Mela Val Venosta approda nell’Isola per esplorare combinazioni inedite tra i frutti di montagna e le grandi eccellenze gastronomiche regionali.

Dopo aver attraversato la penisola, il tour del gusto celebra un incontro audace ma profondamente armonioso: quello tra la mela Pinova e il Cioccolato di Modica IGP.

La protagonista assoluta è la Pinova, varietà che incarna la “bellezza venostana”. Coltivata tra i 500 e i 1000 metri di altitudine, questa mela beneficia di un’escursione termica che ne fissa gli aromi e ne garantisce una compattezza inimitabile.

Polpa eccezionalmente croccante e succosa, caratterizzata da un equilibrio perfetto tra dolcezza naturale e una punta acidula, Note aromatiche che richiamano la banana e i fiori di campo, perfette per reggere il confronto con ingredienti strutturati.

Dall’altra parte del tavolo troviamo il celebre Cioccolato di Modica IGP, unico al mondo per la sua lavorazione “a freddo” che preserva integri i cristalli di zucchero. La sua texture terrosa e l’intensità del cacao trovano nella mela una compagna inaspettata: l’acidità della Pinova pulisce il palato dalla ricchezza del burro di cacao e la freschezza acquosa del frutto mitiga le note più amare del fondente, esaltandone le sfumature tostate.

“La mela gioca un ruolo fondamentale nel rendere gli abbinamenti più equilibrati e adatti a un consumo quotidiano” – spiega la nutrizionista e divulgatrice Chiara Manzi – “dimostrando come il benessere nasca da un incontro felice tra natura e sapienza gastronomica.”

Per tradurre questa teoria in piacere puro, è nata la Crostata fredda di mela Pinova e Cioccolato di Modica. Non un semplice dolce, ma un manifesto di innovazione culinaria: la ricetta evita cotture prolungate per preservare le proprietà termolabili della mela; la base croccante accoglie la Pinova fresca e le scaglie di cioccolato, mantenendo intatta la struttura cristallina tipica della produzione modicana.

Con questa tappa siciliana, Mela Val Venosta conferma che la qualità non conosce barriere geografiche. Applepairing continua il suo viaggio lungo l’Italia, portando con sé un messaggio chiaro: il futuro della gastronomia risiede nella capacità di unire territori distanti attraverso il prisma del gusto, della tecnica e della salute.

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