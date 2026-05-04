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Attualità | Comiso

A Comiso la prima edizione del concorso musicale “Maestro Giovanni Cascone” all’Istituto Verga

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Comiso, 04 maggio 2026 – Dal 5 al 7 maggio, presso l’istituto comprensivo “Giovanni Verga” di Comiso, si svolgerà la prima edizione del concorso musicale “Maestro Giovanni Cascone”, dedicato alla memoria del compianto docente di tromba, per anni stimato insegnante presso lo stesso istituto e recentemente scomparso insieme alla moglie in un tragico incidente stradale.

La manifestazione, di alto valore musicale e didattico, nasce con l’intento di onorare la figura del maestro Cascone e di offrire agli studenti un’occasione di crescita e confronto nel segno della musica. Il concorso è aperto agli allievi delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, dei licei musicali, delle associazioni musicali e ai privatisti, e vedrà la partecipazione di numerose orchestre, gruppi da camera e solisti provenienti da diversi contesti formativi.

La commissione giudicatrice sarà composta dai docenti di strumento dell’istituto Verga, con presidente il prof. Salvatore Schembari, docente di clarinetto presso il conservatorio statale “A. Scontrino” di Trapani.

L’istituto comprensivo “Giovanni Verga” rivolge un sentito augurio di buon lavoro e un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti partecipanti, sottolineando come questa iniziativa rappresenti un momento prezioso di condivisione e di valorizzazione del talento giovanile, nel ricordo di un maestro che ha lasciato un segno indelebile nella comunità scolastica e musicale di Comiso.

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