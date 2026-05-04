Il fuoco che non brucia: Modica celebra il 411° Anniversario del Miracolo delle Grazie

MODICA, 04 Maggio 2026 – Oggi, 4 maggio, ricorre il 411° anniversario del prodigio che portò alla nascita della splendida Basilica Santuario Madonna delle Grazie di Modica, custode di una storia fatta di fede, mistero e bellezza architettonica.

Tutto ebbe inizio il 4 maggio 1615. Secondo le cronache dell’epoca, sul pendio del Colle Monserrato, un fitto cespuglio di rovi bruciò incessantemente per tre giorni consecutivi. Quando le fiamme finalmente si placarono, tra le ceneri emerse un oggetto straordinario: una tavoletta di ardesia raffigurante la Madonna col Bambino.

Il dipinto era rimasto completamente intatto, non scalfito dal calore né annerito dal fumo. Per i cittadini non ci furono dubbi: si trattava di un miracolo. Il fervore popolare spinse immediatamente verso la costruzione di un luogo di culto degno di ospitare quella che venne ribattezzata la “Madonnina delle Grazie”.

Il celebre “Quadretto della Madonna” occupa oggi il posto d’onore sull’altare maggiore della Basilica. La tavoletta, un dipinto su ardesia di autore ignoto, attribuito con certezza al XVII secolo, è incastonata in una sontuosa cornice dorata ed è stata oggetto di un attento restauro lo scorso anno, che ne ha restituito la vividezza cromatica originale.

Che siate mossi dalla devozione religiosa o dal semplice amore per l’arte, la Basilica delle Grazie merita la breve salita sulla Collina di Monserrato. La maestosità della facciata e la solennità dell’altare ripagano ampiamente il piccolo trekking urbano.

Le celebrazioni per il miracolo non si esauriscono oggi. Il momento culminante della devozione cittadina avverrà il 17 maggio.

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