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Ispica, condanna definitiva per droga: trentenne finisce in carcere

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ISPICA, 03 Maggio 2026 – I Carabinieri della Stazione di Ispica hanno tratto in arresto un trentenne locale, destinatario di un ordine di carcerazione per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento segna la chiusura di un lungo iter giudiziario che ha visto l’uomo protagonista di numerosi episodi criminali nell’arco di quasi otto anni.

Nella serata di giovedì, i militari hanno notificato l’ordine di esecuzione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, al giovane che si trovava già ristretto ai domiciliari. L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà scontare il residuo della pena.

Le indagini, condotte dai Carabinieri di Modica e Ispica, hanno documentato un’attività di spaccio sistematica e diversificata. I fatti contestati risalgono a un periodo compreso tra il novembre 2017 e il luglio 2025.

Nel corso degli anni, l’uomo è stato trovato in possesso di diverse tipologie di droghe destinate al mercato locale, cocaina, hashish, marijuana e MDMA (in un’occasione specifica).

Il giovane è stato colpito da ben quattro diverse sentenze emesse dal Tribunale di Ragusa, con pene singole che variavano da un minimo di un anno e sei mesi a un massimo di 2 anni e 10 mesi. L’ultima di queste condanne è passata in giudicato lo scorso mese, facendo scattare il calcolo complessivo.

Attraverso il provvedimento di cumulo, la pena complessiva è stata rideterminata in 6 anni e 8 mesi di reclusione, oltre a una sanzione pecuniaria di 23.000 euro.

Dopo le procedure di rito e l’identificazione, i militari hanno accertato che l’ispicese, tenuto conto del periodo già trascorso in custodia cautelare e ai domiciliari, dovrà espiare un residuo di pena di 6 anni e 3 mesi. Il trentenne rimane ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la struttura carceraria iblea.

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