Cantieri Ragusa-Mare. Il Consigliere provinciale Scollo invita il Libero Consorzio a vigilare meglio sui lavori

Ragusa, 28 marzo 2026 – Il consigliere provinciale del Pd, Gaetano Scollo, interviene sulla situazione della Strada provinciale 25 Ragusa–Marina di Ragusa, dove sono in corso i lavori relativi all’elettrodotto Italia–Malta, eseguiti da una ditta incaricata da altro ente e regolarmente autorizzati dal Libero consorzio. Scollo segnala criticità rilevanti legate alla sicurezza stradale e chiede un intervento tempestivo degli uffici competenti per garantire condizioni adeguate lungo un’arteria tra le più trafficate del territorio.

Secondo quanto riportato da numerosi cittadini che percorrono quotidianamente la Sp 25, in diversi tratti del cantiere la segnaletica risulta insufficiente, poco visibile e non sempre adeguatamente posizionata, con problemi particolarmente evidenti nelle ore notturne e nei punti caratterizzati da curve o ridotta visibilità. A queste segnalazioni si aggiunge un sopralluogo effettuato personalmente da Scollo, che ha confermato la presenza di carenze nella segnaletica provvisoria, nella visibilità delle delimitazioni del cantiere e nella chiarezza delle indicazioni rivolte agli automobilisti. Elementi che, se non corretti, possono rappresentare un rischio concreto sia per gli utenti della strada sia per gli operatori impegnati nei lavori.

Scollo sottolinea di essere pienamente consapevole che la responsabilità diretta dell’esecuzione dell’opera non ricade sul Libero consorzio, che ha svolto correttamente il proprio ruolo autorizzativo. Tuttavia, proprio in virtù della funzione di vigilanza e tutela della sicurezza viaria, ritiene necessario che l’ente si faccia parte attiva nel richiamare l’attenzione dell’impresa esecutrice e dell’ente titolare dell’intervento affinché siano adottate misure immediate di miglioramento.

«La Sp 25 è una strada strategica, percorsa ogni giorno da migliaia di cittadini, lavoratori e famiglie dirette verso la fascia costiera» dichiara Scollo. «È fondamentale che un cantiere così esteso sia gestito con la massima attenzione alla sicurezza. Le segnalazioni ricevute e il sopralluogo che ho effettuato mostrano criticità che non possono essere ignorate. Chiedo quindi che il Libero consorzio solleciti l’impresa incaricata a potenziare la segnaletica, migliorare la visibilità delle delimitazioni e garantire un livello di sicurezza adeguato lungo tutto il tratto interessato dai lavori».

Il consigliere aggiunge: «Comprendiamo la complessità dell’opera e l’importanza dell’intervento, ma la sicurezza degli automobilisti e degli operatori deve rimanere la priorità assoluta. Sono certo che il Libero consorzio, come sempre attento a queste tematiche, saprà intervenire con tempestività per prevenire situazioni di pericolo e assicurare una circolazione più sicura». Scollo conclude esprimendo fiducia nella collaborazione tra istituzioni e imprese: «Un cantiere ben gestito è un cantiere sicuro. Lavoriamo insieme affinché la Sp 25 continui a essere un’arteria efficiente e protetta per tutti».

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