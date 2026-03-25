Dati, AI e turismo: due tappe tra Modica e Ragusa per gli operatori della destinazione turistica Enjoy Barocco

Ragusa, 25 marzo 2026 – Negli ultimi anni è sempre più frequente l’uso dei dati in ambito turistico. Analisi del traffico online, recensioni, dati ricavati dagli operatori telefonici e, ovviamente, le applicazioni di AI.

Eppure, nonostante l’evidenza, spesso questo vantaggio non viene colto. Un albergatore, una destinazione turistica, investe risorse, ma non ottiene il risultato sperato. Oppure attira visitatori e registra numeri in crescita, ma la permanenza media si riduce, la spesa non decolla e i benefici reali per il territorio restano limitati.

Non è un paradosso, ma dinamiche sempre più frequenti. Accade quando il turismo viene osservato solo in superficie, senza strumenti adeguati per comprenderne davvero i flussi, i comportamenti e gli impatti economici.

È proprio da questa consapevolezza che nasce il lavoro del GAL Terra Barocca. Attraverso il progetto Enjoy Barocco, affiancato dall’attività dell’Osservatorio per lo sviluppo locale, il GAL ha avviato un percorso strutturato di analisi e interpretazione dei dati turistici.

Un’iniziativa che non si limita alla semplice raccolta di informazioni, ma mira a trasformarle in conoscenza strategica e applicabile per operatori e decisori politici.

In questo quadro si inseriscono due momenti di confronto e approfondimento pratico rivolti agli operatori del settore in cui il GAL Terra Barocca presenterà due strumenti utili a sua disposizione:

– 27 marzo, ore 16:30 – Modica, Palazzo dei Mercedari, V. Mercè 6: incontro dedicato al sistema IODAH. Fabio Primerano e Angela Carpano presentano Iodah – Intelligence on Destination and Hospitality, piattaforma di Data Intelligence basata sull’intelligenza artificiale, progettata specificamente per il settore del turismo e dell’ospitalità. Sviluppata da Digital Inphinity (fondata nel 2019 da Fabio Primerano, attuale Presidente di Federalberghi Lombardia), la dashboard si pone l’obiettivo di trasformare la complessità dei dati online in metriche semplici per supportare le decisioni strategiche di hotel, DMO (Destination Management Organization) e amministrazioni locali. La dashboard è disponibile gratuitamente per gli operatori affiliati a Enjoy Barocco ed è consultabile tramite accesso riservato dal portale enjoybarocco.com.

– 31 marzo, ore 15:30 – Ragusa, Sala Conferenze dell’Assessorato allo Sviluppo Economico: approfondimento sulla piattaforma Pay Tourist. Alberto Pergola presenta Pay Tourist, una piattaforma SaaS (Software as a Service) specializzata nella gestione automatizzata dell’imposta di soggiorno e degli adempimenti amministrativi per il settore extralberghiero e alberghiero. Pay Tourist nasce per semplificare il dialogo tra gli enti pubblici (Comuni) e i gestori (Hotel, B&B, Case Vacanza). Serve a contrastare l’evasione, monitorando gli annunci online (Airbnb, Booking, ecc.) e incrociandoli con le dichiarazioni effettive. Riunisce in un unico portale obblighi che solitamente richiedono piattaforme diverse.

Due appuntamenti che rappresentano molto più di semplici occasioni formative: sono tappe fondamentali di un percorso più ampio e ambizioso volto a costruire una vera e propria cultura del dato nel turismo locale, anche in vista della prossima costituzione della DMO Enjoy Barocco

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