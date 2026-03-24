Grande partecipazione per “Marina di Modica si differenzia”: cittadini uniti per la tutela dell’ambiente

Marina di Modica, 24 marzo 2026 – Si è svolta con grande partecipazione, nel pomeriggio di sabato 21 marzo a Marina di Modica, l’iniziativa ecologica “Marina di Modica si differenzia”, promossa dalla comunità locale in collaborazione con Plastic Free Onlus e patrocinata dal Comune di Modica. L’evento ha registrato la presenza di oltre 90 volontari, tra cui intere famiglie e numerosi bambini, che hanno preso parte con entusiasmo alle attività di raccolta dei rifiuti lungo la spiaggia, contribuendo concretamente alla cura e alla valorizzazione del litorale. Il bilancio dell’iniziativa è estremamente positivo: sono stati raccolti oltre 350 kg di rifiuti, ritirati immediatamente dalla ditta IGM. Un risultato raggiunto grazie alla sinergia tra istituzioni e società civile. Fondamentale è stata la collaborazione della online community “Sei di Marina di Modica se…”, rappresentata dal moderatore del gruppo Marcello Sarta, che ha contribuito attivamente al coordinamento e alla sensibilizzazione dei residenti. A partecipare attivamente all’iniziativa anche l’Assessore all’Ambiente, Samuele Cannizzaro, presente anche l’Assessore Piero Armenia, l’esperto ambientale Dario Modica e il referente provinciale di Plastic Free, Graziano Accetta. Insieme ai componenti dell’ufficio ecologia – ha sottolineato l’Assessore Cannizzaro – abbiamo guidato simbolicamente il gruppo dei volontari condividendo un importante momento di impegno civico e sensibilizzazione ambientale. Nel corso del pomeriggio, grazie alla responsabilità dei partecipanti, è stato possibile restituire decoro e maggiore fruibilità a uno dei tratti più frequentati della costa modicana in vista della stagione estiva. L’iniziativa si conferma un esempio virtuoso di collaborazione tra amministrazione e territorio, rappresentando un ulteriore passo nel percorso per promuovere la sostenibilità ambientale. Il successo dell’evento testimonia come la partecipazione attiva dei cittadini sia fondamentale per costruire una città più pulita, consapevole e accogliente.

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