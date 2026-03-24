Pozzallo, Sinistra Italiana all’attacco: «Riscossione privata? Un danno per i cittadini»

POZZALLO, 24 Marzo 2026– Non si placa la polemica politica a Pozzallo dopo l’approvazione in Consiglio Comunale dello schema di regolamento per la riscossione dei tributi. A sollevare un polverone è Sinistra Italiana, che esprime un giudizio “fortemente critico e negativo” su un atto considerato il cavallo di Troia per la privatizzazione del servizio.

L’ombra dell’esternalizzazione

Secondo Sinistra Italiana, nonostante la gestione resti formalmente in mano all’Agenzia delle Entrate, il nuovo regolamento spiana la strada all’affidamento a soggetti privati. Il rischio paventato è il passaggio a un sistema dove il contribuente smette di essere una persona con necessità specifiche per diventare una semplice “fonte di utile”.

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