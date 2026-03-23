Lotto, in Sicilia vinti oltre 101mila euro. Fortuna anche a Modica e Scicli

Festeggia la Sicilia con il Lotto. La regione ha raccolto un ricco bottino da oltre 101mila euro nelle ultime due estrazioni di venerdì 20 e sabato 21 marzo. Una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Cagliari, con una giocata da 1,50 euro, regalano oltre 25mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita in in Via Giuseppe Garibaldi a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Si tratta della vincita più alta del concorso di venerdì, a cui si sommano, lo stesso giorno, oltre 23mila euro ad Alcamo (sempre nel Trapanese), grazie a un terno e tre ambi sulla ruota Nazionale in un esercizio di Via Ingham, e due premi in provincia di Ragusa: 22.500 euro a Modica (con un terno sulla ruota di Cagliari in Corso Vittorio Emanuele) e oltre 16mila euro a Scicli in Via Tiepolo. In evidenza, sabato, anche 13.500 euro centrati in un punto vendita di Contrada Amabilina a Marsala (TP) con terno sulla ruota di Palermo e una giocata da tre euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,3 milioni di euro, per un totale di 323,8 milioni di euro da inizio 2026.

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