Grave incidente sulla Modica-Mare: ferito noto ristoratore della zona

Modica, 23 marzo 2026 – Un gravissimo scontro automobilistico si è verificato nelle scorse ore lungo la strada che collega Modica al litorale, lasciando la comunità locale in stato di shock. L’incidente, le cui dinamiche sono ancora al vaglio delle autorità, ha coinvolto un noto imprenditore della zona. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato estremamente violento. Ad avere la peggio è stato il titolare di una rinomata pizzeria-ristorante situata nei pressi di Sampieri. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche ai primi soccorritori giunti sul posto. Data la gravità delle ferite riportate, i sanitari del 118 hanno richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso. Dopo essere stato stabilizzato sul luogo del sinistro, l’imprenditore è stato trasferito d’urgenza presso un ospedale specializzato a Catania, dove si trova attualmente sotto stretta osservazione medica. La notizia si è diffusa rapidamente a Modica e nelle frazioni marinare, dove l’uomo è molto conosciuto e stimato per la sua attività professionale. Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sulle sue condizioni cliniche aggiornate, ma la prognosi resta riservata. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi di rito sulla carreggiata per determinare eventuali responsabilità o cause esterne che possano aver causato il terribile schianto.

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