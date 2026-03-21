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Ragusa | Sport

Basket. Virtus Ragusa riparte da Tumino. “Il derby è la gara giusta per una scossa”

La SuperConveniente in trasferta a Milazzo dopo la delusione casalinga con la Viola
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Ragusa, 21 marzo 2026 – Archiviata la sconfitta in casa contro la Viola, la SuperConveniente Virtus Ragusa di basket è chiamata a voltare subito pagina in vista del prossimo impegno di campionato. Domenica alle 18.30, al PalaMilone, i ragusani affronteranno il derby contro gli Svincolati Milazzo, valido per la 25ª giornata del girone F della Serie B Interregionale. Una sfida importante per il cammino della squadra di coach Di Gregorio, che vuole lasciarsi alle spalle l’ultimo passo falso e ritrovare continuità in una fase decisiva della stagione.

A presentare la sfida è il play classe 2007, Giovanni Tumino, tra i migliori contro Reggio: “Dobbiamo pensare alla prossima partita senza avere rimorsi. Con la Viola era una gara complicata, dove l’atteggiamento difensivo era una chiave e noi non siamo riusciti a dare il massimo. Bisogna voltare pagina: il derby con Milazzo è importante per il proseguo del campionato. Lo stop di domenica scorsa è stata una delusione per tutti, ma è bello poter ripartire da un derby, su un campo ostico. Abbiamo cercato di prepararlo al meglio”.

Milazzo arriva all’appuntamento con un rendimento fin qui altalenante, ma resta una formazione particolarmente insidiosa, soprattutto sul parquet di casa. Il bilancio stagionale dei mamertini è di 11 vittorie e 11 sconfitte. Nel roster allenato da Priulla si è aggiunto da qualche settimana Ralfs Skesters, lettone, inserito nel ruolo di centro al posto di Rimsa. Il giocatore proviene dalla massima serie norvegese. Tra i principali riferimenti della squadra c’è anche il playmaker Valerio Costa, classe 1997, che viaggia a 11,3 punti di media, con 4,6 rimbalzi e 4,2 assist a partita.

Il precedente dell’andata restituisce bene il coefficiente di difficoltà della sfida: al PalaPadua la Virtus riuscì a imporsi solo in volata, 90-88, al termine di una gara combattutissima, trascinata dai 25 punti di Brown e dai 24 di Fabi. Da allora, però, Milazzo ha cambiato parecchio. Una vittoria permetterebbe a Ragusa di agganciare nuovamente il secondo posto, data la sfida al vertice fra Viola Reggio Calabria e Ondatel Matera. Arbitri della partita i signori Daniele Barbagallo di Acireale e Carlo D’Amore di Messina.

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