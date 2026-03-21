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Ragusa, incidente autonomo nella notte: ferito un giovane in via Achille Grandi

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RAGUSA, 21 Marzo 2026 – Momenti di paura nel cuore della notte a Ragusa. Intorno alle 3 un violento incidente autonomo ha scosso la quiete di via Achille Grandi, nei pressi della rotonda che conduce verso l’uscita della città.
Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat 500X stava procedendo in direzione Marina di Ragusa quando, per cause ancora al vaglio delle autorità, il conducente ha perso il controllo del mezzo. L’auto è finita fuori strada con un impatto estremamente violento, che ha letteralmente distrutto la parte anteriore del veicolo.
Fortunatamente, l’incidente non ha coinvolto altri mezzi o pedoni, limitando il bilancio dei danni a quello del singolo veicolo e del suo occupante.
A bordo della vettura viaggiava solo un giovane. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale del 118, che ha prestato le prime cure al conducente prima di trasferirlo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II.
Stando ai primi bollettini medici, il giovane ha riportato un trauma cranico, una  ferita lacero-contusa alla testa e un trauma alla mano.
Sebbene le sue condizioni siano monitorate costantemente dai medici, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.
Oltre ai sanitari, sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Ragusa per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i detriti della vettura, alimentata a quanto pare da un impatto che avrebbe potuto causare principi d’incendio.
I rilievi di rito sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale, impegnati a ricostruire l’esatta traiettoria del veicolo e a gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.

© Riproduzione riservata
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