Elezioni Amministrative Ispica, Arena rompe gli indugi: “Candidatura a Sindaco a disposizione del Campo Largo”

ISPICA, 20 Marzo 2026 – Una mossa per scuotere il quadro politico ispicese e sbloccare l’impasse nel centrosinistra. Serafino Arena, consigliere comunale uscente del movimento “Controcorrente”, ha annunciato ufficialmente la propria disponibilità a correre per la carica di Primo Cittadino alle prossime elezioni amministrative.

La decisione, nata – come dichiarato dallo stesso Arena – da un “amore assoluto verso la propria comunità”, punta a dare una scossa a una situazione di stallo che rischia di immobilizzare la coalizione del cosiddetto “campo largo”.

La proposta di candidatura è stata formalmente inviata ai vertici del movimento “Controcorrente”. Arena attende ora il riscontro del segretario regionale, Lo Verde, ma guarda con fiducia al leader del movimento: “Auspichiamo che il nostro leader Ismaele La Vardera possa accettare questa mia disponibilità,” ha dichiarato Arena. “Sono consapevole che per Ispica serva un assoluto cambio di passo.”

Oltre al passaggio interno al proprio movimento, Arena lancia un messaggio chiaro alle altre forze politiche che compongono lo schieramento progressista e moderato di Ispica. La sua candidatura non è posta come un’imposizione, ma come uno strumento di sintesi per vincere la competizione elettorale.

“Metto questa candidatura nelle mani del campo largo,” conclude il consigliere uscente. “Uniamoci: insieme possiamo vincere”.

L’uscita di Serafino Arena sposta ora il baricentro della discussione politica verso le segreterie regionali e provinciali. La sua mossa obbliga le altre forze della coalizione a uscire allo scoperto, in un momento in cui la definizione di un programma comune e di una figura di vertice è diventata prioritaria per contrastare l’attuale amministrazione o le altre proposte in campo.

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