SAC, Pasqua 2026: oltre 300 mila passeggeri attesi negli aeroporti di Catania e Comiso

Catania, 18 marzo 2026 – Oltre 300 mila passeggeri complessivi per un totale di 1.846 movimenti aeromobili: sono queste le prime stime per la settimana di Pasqua 2026 (1–7 aprile) elaborate dalla direzione commerciale e marketing di SAC, Società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso.

Per l’aeroporto di Catania sono previsti 1.788 movimenti complessivi, in crescita del +7,3% rispetto ai 1.667 dello stesso periodo del 2025. In aumento anche il traffico passeggeri, che dovrebbe raggiungere circa 296 mila viaggiatori, con un incremento del +8,6% rispetto a Pasqua dello scorso anno. Nel dettaglio, il traffico nazionale si attesta a 168 mila passeggeri (+7,9% vs 2025), mentre quello internazionale raggiunge 128 mila viaggiatori, segnando la crescita più marcata (+9,5% vs 2025). Il comparto domestico mantiene invariato il numero di destinazioni servite, con alcuni potenziamenti sulle tratte principali rispetto al volato dell’anno precedente. Sul fronte internazionale saranno 61 le rotte operative, tra cui la nuova destinazione per Danzica (Gdańsk), che contribuisce a rafforzare ulteriormente il mercato polacco. Quest’ultimo si posiziona al secondo posto per numero di movimenti dopo la Germania, con 88 movimenti, superando il Regno Unito con 84, mentre la Germania guida con 112. Complessivamente, questi tre mercati rappresentano il 37% delle tratte internazionali da e per Catania.

Tra le destinazioni più servite figurano Malta, Londra Gatwick e Monaco di Baviera, mentre le principali aree metropolitane servite da più aeroporti sono Londra (Gatwick, Stansted e Luton), Malta e Parigi (Charles de Gaulle, Orly e Beauvais). Tra i dati più dinamici si segnala anche l’incremento dei collegamenti con Tirana, che registrano una crescita del 60% grazie alla programmazione di Wizz Air che si affianca a quella già operata da Ryanair. Nel contesto internazionale, l’attuale situazione geopolitica potrebbe incidere su alcuni collegamenti, in particolare verso Tel Aviv (18 movimenti previsti) e Dubai (6 movimenti previsti).

Crescono anche i volumi dello scalo di Comiso, per il quale sono previsti 58 movimenti, in aumento del +45% rispetto allo scorso anno, e oltre 6 mila passeggeri (+159% vs 2025). Durante la settimana di riferimento saranno sei le rotte nazionali operative – Roma Fiumicino, Milano Linate, Pisa, Bologna, Verona e Torino – rispetto alle tre dello scorso anno (Fiumicino, Bergamo e Parma).

“I dati previsionali per il periodo pasquale confermano il ruolo sempre più centrale dell’aeroporto di Catania nei collegamenti nazionali e internazionali e testimoniano una domanda di mobilità in crescita verso la Sicilia orientale”, hanno dichiarato Anna Quattrone, Presidente di SAC e Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC “L’incremento dei passeggeri, in particolare sul traffico internazionale, e il rafforzamento delle connessioni confermano l’efficacia del lavoro svolto per ampliare l’offerta di collegamenti e migliorare la connettività del territorio. Parallelamente, la crescita dei volumi registrata nello scalo di Comiso rappresenta un ulteriore segnale positivo per tutto il sistema aeroportuale e per il territorio”.

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