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Attualità | Modica

Allerta Meteo: se la sicurezza non è negoziabile, non lo sia nemmeno la scuola

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Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 18 Marzo 2026 – Inutile girarci intorno o sperare in un colpo di fortuna: le allerte meteo non sono più l’eccezione, ma la nuova norma. La tropicalizzazione del nostro clima ci mette davanti a una realtà evidente: piogge torrenziali e venti estremi saranno sempre più frequenti. Di fronte a questo scenario, la priorità è una sola e non si discute: non esporre a rischio i nostri alunni. “Tuttavia, c’è un aspetto di questa gestione che sta diventando “stucchevole” – rileva Giorgio Moncada, presidente di ConfCommercio Modica –  Ogni volta che il cielo si oscura, assistiamo al solito teatrino social: la ricerca spasmodica del responsabile di turno. C’è chi invoca il “Santo Subito” (Catania) se la scuola chiude e chi, invece, si lancia in insulti gratuiti verso l’amministrazione (ai quali rispondo porgendo le mie scuse personali al Sindaco di Modica, Maria Monisteri)”.

Forse la via d’uscita è più semplice di quanto sembri, ma richiede un cambio di passo culturale. Dobbiamo passare dalla protesta alla responsabilità condivisa. Non può essere tutto sulle spalle di un Sindaco o di un Dirigente scolastico lasciato solo a decidere tra sicurezza e didattica.

“Serve un patto chiaro tra i soggetti coinvolti: lo Stato definisce regole chiare e protocolli univoci, il Sistema Scolastico applica le direttive con efficienza, le Famiglie accompagnano il processo senza alimentare polemiche. Ma ecco il punto centrale, il mio “odioso” suggerimento da ex alunno: cosa accade quando si chiude per maltempo? Oggi, il vuoto. Domani, dovrebbe accadere una cosa sola: si recupera. Il recupero del tempo scuola perduto deve diventare un meccanismo automatico, organizzato e fuori da ogni discussione infinita.

La sicurezza non si negozia, è vero. Ma non si può negoziare nemmeno la continuità della formazione. Se un’allerta meteo ci toglie un giorno di lezione, quel giorno va restituito ai ragazzi. Non è una punizione, è un investimento. Perché una società che protegge i propri figli dal temporale, ma non si cura di recuperare il terreno perso nella loro istruzione, è una società che sta comunque rischiando il proprio futuro”.

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1 commento su “Allerta Meteo: se la sicurezza non è negoziabile, non lo sia nemmeno la scuola”

  1. Modicano sono

    La dichiarazione di Moncada è conseguente al fatto che il calendario scolastico abbia attualmente un termine prefissato nel mese di giugno: ma se (come è auspicabile) le lezioni si tenessero tutto l’anno, con un’interruzione per ferie di durata uguale a tutti i lavoratori delle amministrazioni pubbliche, ed in edifici attrezzati opportunamente per sopportare le temperature estive, il problema del tempo da recuperare ci sarebbe lo stesso?

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