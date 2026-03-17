Rosolini. Domenico Pisana ospite dell’Istituto di Istruzione Superiore Archimede

Rosolini, 17 marzo 2026 – L’Istituto Superiore Archimede di Rosolini ospiterà mercoledì 18 marzo il poeta e scrittore modicano Domenico Pisana.

Nell’Aula Magna della scuola, gli studenti, dopo il saluto della Dirigente scolastica Maria Teresa Cirmena, parteciperanno al dialogo dell’autore con la prof.ssa Eleonora Cannizzaro attorno all’opera “L’Esilio della notte”, che lo scorso 12 marzo in uno dei luoghi simbolo della storia repubblicana italiana, la Sala Zuccari del Senato al Palazzo Giustiniani, cuore istituzionale di Roma, è stata vincitrice della sezione libri di poesia della edizione 2026 del Premio Internazionale d’Eccellenza “DivinaMente Donna”.

L’incontro prevede letture da pare degli studenti con il coordinamento della prof.ssa Viviana Calvo e interventi musicali a cura del prof. Giovanni Gerratana.

“La metafora dell’esilio della notte, afferma il prefatore del volume Pierfranco Bruni, è un viaggiare sia tra l’esilio che nella notte che si affaccia e separa il giorno. Tra luce e buio. Un navigare nel gioco delle attese che sono intagli di memoria e ritagli di tempo. Una poesia alta. Quella di Domenico Pisana. Il libro che qui si compone è una attrazione di vicoli di labirinto. Nei vicoli e nel labirinto la parola diventa eterea e assorbe una metafisica dell’anima. Ma la poesia di Pisana è tale.”

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