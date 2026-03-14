Basket. Arriva la Viola, la Virtus Ragusa si prepara alla sfida fra titani con Adeola

Ragusa, 14 marzo 2026 – La SuperConveniente Ragusa di basket si prepara a vivere una delle sfide più attese della stagione. Domenica alle 18, al PalaPadua, i virtussini ospiteranno la Redel Reggio Calabria nel match valido per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale. È una sfida che mette di fronte due delle protagoniste assolute del torneo. Ragusa e Reggio arrivano infatti all’appuntamento da capoliste del Girone F insieme a Matera, tutte a quota 32 punti, con lo stesso numero di vittorie stagionali. La Viola, però, ha una sconfitta in meno rispetto ai ragusani (ha già osservato il secondo turno di riposo).

All’andata, al PalaCalafiore, fu Reggio Calabria a imporsi con un netto 96-65 (22 punti di Brown), in una gara che segnò anche il ritorno di Marco Laganà (24 punti in 15′) con la maglia della Viola di fronte al proprio pubblico. Da quella sera la formazione reggina ha perso soltanto due partite, confermandosi una delle formazioni più solide e talentuose del campionato. Nell’ultimo turno è arrivata una vittoria di misura in casa contro Corato.

Il roster della Redel può contare su diversi giocatori di spessore: Laganà viaggia a 15,7 punti di media, Laquintana a 16,9, mentre Fernandez Pena distribuisce 4,3 assist a partita. Tra le altre pedine di esperienza ci sono anche Clark e Marini. In casa Virtus invece una buona notizia: torna a disposizione Adeola, dopo aver scontato le due giornate di squalifica.

Coach Di Gregorio presenta così la sfida: «Sono le partite che tutti vogliono giocare. Affrontiamo una squadra forte e profonda, che sta facendo un grande campionato. Per noi sarà fondamentale limitare gli errori il più possibile, perché contro avversari di questo livello ogni possesso può fare la differenza. Mi aspetto una gara intensa e credo che il calore del PalaPadua possa darci una spinta importante».

La gara sarà diretta dagli arbitri Beccore di Messina e Tartamella di Erice e sarà trasmessa in diretta streaming su www.virtusragusabasket.it al costo di tre euro.

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