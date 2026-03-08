Vittoria, maltrattamenti in famiglia e lesioni: arrestato un 35enne

Saro Cannizzaro

VITTORIA, 08 Marzo 2026- Nella giornata di ieri, i militari della Stazione di Vittoria hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 35 anni, dando esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e residente nel comune di Vittoria, si trovava precedentemente agli arresti domiciliari. Il provvedimento restrittivo attuale scaturisce da una condanna definitiva per reati gravi commessi all’interno delle mura domestiche: maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate.

Le condotte violente si sono protratte per quasi tre anni, dall’ottobre 2020 all’aprile 2023.

Il 35enne dovrà espiare una reclusione di 4 anni.

Dopo il rintracciamento presso la propria abitazione e l’espletamento delle formalità di rito in caserma, i militari hanno notificato l’ordine di carcerazione. L’uomo è stato successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove sconterà la pena residua.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro di controllo del territorio attuato dall’Arma, mirato non solo alla prevenzione dei reati, ma anche alla rigorosa esecuzione dei provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria per garantire la sicurezza dei cittadini e delle fasce più deboli.

Salva