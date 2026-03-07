Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili. A Ragusa incontro sulle novità fiscali 2026

Ragusa, 07 marzo 2026 – Il mondo fiscale cambia rapidamente. Il 2026 si preannuncia come un anno particolarmente denso di aggiornamenti normativi. Per questo motivo l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa ha organizzato un incontro di approfondimento dedicato alle principali novità in arrivo, in programma martedì dalle 15 alle 19 nella sala conferenze Giovanni Di Blasi della sede di via Martoglio. L’appuntamento dedicato alle “Novità fiscali 2026” si annuncia come un pomeriggio di approfondimento tecnico guidato dal commercialista e pubblicista Giuseppe Avanzato, che affronterà alcuni dei temi più rilevanti della nuova stagione fiscale: dalle Zes 2026 all’iperammortamento, fino alla rottamazione quinquies e alle nuove regole sull’obbligo di collegamento Pos. L’incontro riconosce quattro crediti formativi e si inserisce nel percorso di aggiornamento continuo promosso dall’Ordine.

Il presidente dell’Ordine, Michelangelo Aurnia, sottolinea come questo appuntamento arrivi in un momento particolarmente delicato per imprese e professionisti: «Il quadro normativo del 2026 presenta numerose novità che richiedono attenzione e capacità di interpretazione. Abbiamo ritenuto necessario offrire ai colleghi un’occasione di approfondimento chiaro e concreto, che permetta di affrontare con maggiore sicurezza le richieste delle aziende e dei cittadini». Aurnia evidenzia anche la scelta dei temi, selezionati per la loro ricaduta immediata sull’attività professionale: «Parliamo di misure che incidono sulla pianificazione degli investimenti, sulla gestione dei debiti fiscali e sugli obblighi operativi quotidiani. È fondamentale arrivare preparati, perché un’informazione corretta può fare la differenza nelle decisioni delle imprese». Il presidente richiama inoltre il valore della formazione come elemento identitario della categoria: «La qualità del nostro lavoro passa dalla capacità di aggiornarci costantemente. Non è un adempimento formale, ma un impegno verso la comunità che serviamo. La presenza del dottor Avanzato garantirà un taglio pratico, utile e immediatamente applicabile, per un formatore che rappresenta e rappresenterà un punto fermo della nostra attività formativa». Aurnia conclude con un invito alla partecipazione: «Sarà un momento di confronto e crescita professionale. In un contesto in continua evoluzione, restare aggiornati significa tutelare la nostra professionalità e offrire un servizio migliore ai nostri territori».

