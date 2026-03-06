Tribunale di Modica Val di Noto. Galazzo: “La re-istituzione è più vicina. Siamo sulla strada giusta”

MODICA, 06 Marzo 2026 – Un passo concreto, messo nero su bianco tra gli atti della Camera dei Deputati, riaccende ufficialmente la speranza per il ripristino del presidio di legalità nel Sud-Est siciliano. La proposta di legge per la re-istituzione del Tribunale di Modica ha compiuto un balzo in avanti fondamentale, venendo abbinata all’Atto Camera n. 2457.

Il testo, che segna una traccia chiara nel percorso parlamentare, recita testualmente: “Si segnala, inoltre, l’inserimento di alcuni comuni nell’ambito di competenza di specifici uffici giudiziari, esistenti o da re-istituire, con particolare riguardo a quelli di Sciacca, Modica e Licata”.

>”L’inserimento esplicito di Modica in questo passaggio – dice l’avvocato Enzo Galazzo, rappresentante del Comitato Pro Tribunale – non è solo un dettaglio tecnico, ma il riconoscimento formale di una necessità del territorio e della validità della battaglia portata avanti da anni per restituire alla Val di Noto i suoi uffici giudiziari”.

La chiusura del Tribunale di Modica ha rappresentato per anni un vuoto non solo simbolico, ma operativo, appesantendo la macchina della giustizia e allontanando i cittadini dai servizi essenziali. Vedere oggi il nome della città affiancato a una strategia di riorganizzazione che prevede la re-istituzione conferma che la voce del territorio è arrivata finalmente nei palazzi romani.

“C’è consapevolezza, tuttavia, che il traguardo non sia ancora raggiunto. Il lavoro da fare è ancora tanto: occorre seguire l’iter legislativo, mantenere alta l’attenzione politica e tecnica, e assicurarsi che le risorse e le competenze siano garantite per una riapertura efficiente.

Tuttavia, il segnale è inequivocabile. Il percorso è tracciato e, per la prima volta dopo molto tempo, la direzione è quella corretta. Il Tribunale di Modica Val di Noto non è più solo un ricordo o una rivendicazione, ma un progetto di legge in cammino”.

