  • 5 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 5 Marzo 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Scoglitti

Lavoro nero a Scoglitti: maxi-stangata per due ristoranti. Sanzioni per oltre 18mila euro

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

SCOGLITTI, 05 Marzo 2026 – Continua senza sosta l’attività di vigilanza del personale del Contingente INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) Sicilia in servizio a Ragusa. Nella serata di mercoledì 4 marzo, un’operazione di controllo mirata al settore della ristorazione nel territorio di Vittoria ha portato alla luce gravi irregolarità in due note attività della frazione marinara di Scoglitti. Il bilancio dell’ispezione parla chiaro: il lavoro nero non è un’eccezione, ma una pratica diffusa.

Nella prima attività, su 5 dipendenti presenti, ben 3 sono risultati irregolari.

Nella seconda, la situazione è apparsa ancora più critica: 4 lavoratori su 5 erano privi di qualsiasi contratto di assunzione.

In entrambi i casi è scattato l’immediato provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, avendo superato la soglia di legge prevista per il contrasto al lavoro sommerso. Oltre alla chiusura temporanea dei locali, gli ispettori hanno inflitto pesanti sanzioni pecuniarie:

Una somma aggiuntiva di 2.500 euro per ciascuna impresa. Una maxi-sanzione di 1.950 euro per ogni lavoratore in nero.

In totale, le sanzioni contestate dai funzionari dell’INL ammontano a 18.650 euro.

L’intervento non mira solo alla punizione, ma si inserisce in un piano di controlli più ampio volto a tutelare i diritti fondamentali dei lavoratori e, non ultimo, a proteggere quegli imprenditori onesti che operano nel rispetto delle regole e che subiscono la concorrenza sleale di chi abbatte i costi attraverso l’illegalità.

 

© Riproduzione riservata
593383

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube