  3 Marzo 2026
  • 3 Marzo 2026 -
Attualità | Modica

Modica, “Lo Sguardo delle Donne”: la Rete Fuori dall’Ombra ridisegna il potere e la cura del territorio

MODICA, 03 Marzo 2026  – Non una semplice ricorrenza, ma un’occasione per ridefinire le traiettorie del governo locale attraverso la lente della leadership femminile. In vista della Giornata Internazionale della Donna, la Rete Fuori dall’Ombra promuove un evento di alto profilo che promette di andare oltre la celebrazione rituale: il progetto “Lo Sguardo delle Donne”. L’appuntamento è fissato per il 7 marzo 2026, alle   18, presso la storica cornice della Società Operaia di Modica.  L’incontro, coordinato da Teresa Floridia, Presidente di Ipso Facto, nasce con l’ambizione di analizzare come la prospettiva femminile stia profondamente trasformando i centri decisionali e i servizi essenziali. Dalla sicurezza all’istruzione, dalla gestione economica alla sanità, l’obiettivo è far emergere un modello di gestione basato sulla concretezza e sulla prossimità. “Lo sguardo delle donne non è solo un punto di vista, è un metodo di governo e di cura del territorio” – dichiara Teresa Floridia. “Con questo appuntamento vogliamo mettere a sistema le esperienze di chi guida istituzioni fondamentali, offrendo una visione lucida sulle sfide del presente.

Il cuore della serata sarà un tavolo di confronto operativo che vedrà la partecipazione di figure apicali del territorio ibleo, ognuna portavoce di un settore cruciale per la crescita della comunità: Maria Monisteri, Sindaco di Modica (Sviluppo e prossimità urbana), Daniela Mercante, Provveditore agli Studi  di Ragusa (La scuola contro gli stereotipi), Maria Lorefice, Capo Area Sicilia Credem Spa (Dinamiche del lavoro e coordinamento), Claudia Scollo, Dirigente Medico Ospedale Maggiore (Umanizzazione e medicina di genere), Anna Maria Cerruto. Artista (L’arte femminile e le sue espressioni), Enrichetta Guerrieri, Operatrice Sportello Antiviolenza (Sostegno alle donne vittime di violenza).

